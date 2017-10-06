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    Культура

    Литвинова намерена наказать СМИ, написавшие о ее свадьбе с Земфирой

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    В российских СМИ слухи о свадьбе Ренаты Литвиновой с певицей Земфирой Рамазановой, будто бы состоявшейся в Швеции. По словам представителя актрисы, "она будет искать способ наказать авторов за клевету".
    Земфира и Рената Литвинова. Архивное фото
    Фото из открытых источников

    КИЕВ, 6 окт – РИА Новости Украина. Российская актриса и режиссер Рената Литвинова возмущена тем, что в СМИ появились лживые публикации о ее свадьбе с певицей Земфирой Рамазановой, и намерена в судебном порядке наказать авторов этих материалов за клевету, рассказала РИА Новости представитель Литвиновой.

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    Юрий Луценко, facebook
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    В четверг в СМИ появились слухи о свадьбе Литвиновой с певицей Земфирой, якобы состоявшейся в Швеции.

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    "Рената очень расстроена, что подобные лживые статьи появляются в СМИ, у нее растет несовершеннолетняя дочь… Она будет искать способ наказать авторов за клевету", — рассказала представитель Литвиновой.

    Слухи о свадьбе Земфиры и Ренаты Литвиновой появлялись курсировали в СМИ неоднократно, начиная с 2009 года.

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