Литвинова намерена наказать СМИ, написавшие о ее свадьбе с Земфирой

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КИЕВ, 6 окт – РИА Новости Украина. Российская актриса и режиссер Рената Литвинова возмущена тем, что в СМИ появились лживые публикации о ее свадьбе с певицей Земфирой Рамазановой, и намерена в судебном порядке наказать авторов этих материалов за клевету, рассказала РИА Новости представитель Литвиновой.

В четверг в СМИ появились слухи о свадьбе Литвиновой с певицей Земфирой, якобы состоявшейся в Швеции.

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"Рената очень расстроена, что подобные лживые статьи появляются в СМИ, у нее растет несовершеннолетняя дочь… Она будет искать способ наказать авторов за клевету", — рассказала представитель Литвиновой.

Слухи о свадьбе Земфиры и Ренаты Литвиновой появлялись курсировали в СМИ неоднократно, начиная с 2009 года.