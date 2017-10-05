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    Культура

    Нобелевская премия по литературе присуждена британскому писателю

    Тема:

    Неделя Нобелевской премии (46)

    (обновлено: )24
    Отмеченный премией писатель японского происхождения из Великобритании Кадзуо Исигуро – автор романов "Остаток дня", "Не отпуская меня", "Погребенный исполин".
    Нобелевская премия
    JONATHAN NACKSTRAND / AFP

    КИЕВ, 5 окт – РИА Новости Украина, Людмила Божко. Нобелевская премия по литературе за 2017 год присуждена писателю японского происхождения из Великобритании Кадзуо Исигуро за творчество, полное большой эмоциональной силы.

    Об этом в четверг в Стокгольме объявила постоянный секретарь Шведской академии, отвечающей за присуждение награды, Сара Даниус.

    Исигуро – автор романов "Остаток дня", "Не отпуская меня", "Погребенный исполин".

    Премия по литературе является одной из пяти наград, завещанных в самом конце XIX века шведским промышленником и изобретателем Альфредом Нобелем.

    Церемония награждения проходит по традиции в Стокгольме 10 декабря в день кончины основателя Нобелевских премий.

    Сумма каждой из Нобелевских премий в 2017 году составляет 9 миллионов шведских крон (один миллион долларов США).

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