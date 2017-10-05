Кто получит Нобелевскую премию по литературе. Прогноз экспертов

JONATHAN NACKSTRAND / AFP

КИЕВ, 5 окт – РИА Новости Украина. Имя обладателя Нобелевской премии по литературе за 2017 год назовет в четверг в Стокгольме Шведская академия, отвечающая за присуждение награды, сообщила пресс-служба Нобелевского фонда.

Кто именно вошел в список кандидатов на премию, составленный Шведской академией, общественность сможет узнать лишь через 50 лет. Зато в предсказаниях журналистов, издателей, работников библиотек и литературных критиков по поводу того, кому же достанется награда, секретов никаких нет, и предположений, как всегда, много.

В этом году многие шведские редакции прочат награду писателю из Кении Нгуги Ва Тхионго, называют в числе претендентов американскую певицу и поэтессу Патти Смит и ее соотечественницу писательницу Джойс Кэрол Оутс. В прогнозах можно увидеть и имена таких писателей, как Петер Хандке из Австрии, Петер Надаш из Венгрии, южно-корейский поэт и прозаик Ко Ын, Нина Бурауи из Франции, популярный в Японии писатель и переводчик Харуки Мураками.

В списках сразу нескольких букмекерских компаний Ladbrokes, Unibet, Betsson, Paddypower и Paf наиболее вероятными претендентами в этом году стали Нгуги Ва Тхионго (Кения), Харуки Мураками (Япония), писатель из Канады Маргарет Этвуд, прозаик из Израиля Амос Оз, китаец Иан Лианке, сирийский поэт Адонис, итальянец Клаудио Магрис и другие. В целом, в списке возможных кандидатов на награду всегда несколько десятков имен.

Премия по литературе является одной из пяти, завещанных в самом конце 19 века шведским промышленником и изобретателем Альфредом Нобелем. Церемония награждения проходит по традиции в Стокгольме 10 декабря в день кончины основателя Нобелевских премий. Обычно в начале каждого года в списке кандидатов на эту одну из самых известных и популярных Нобелевских наград около 300 имен.

РИА Новости Нобелевская премия 2017 года

К осени, однако, список, по традиции, сокращается до 15–20 человек и затем – до пяти кандидатов, из которых в октябре члены академии выбирают большинством голосов одного. Именно его или ее и представит официально в четверг постоянный секретарь Шведской академии Сара Даниус.

Сумма каждой из Нобелевских премий в 2017 году составляет 9 миллионов шведских крон (один миллион долларов).

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В прошлом 2016 году награду получил американский поэт, композитор и исполнитель Боб Дилан.

Шведская академия была основана в 1786 году королем Густавом III по примеру французской для поддержки и развития шведского языка и литературы. В составе Академии – 18 членов, которые выбираются на свой пост пожизненно голосованием постоянных членов академии.

На днях стали известны обладатели Нобелевской премии по физике.