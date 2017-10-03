наверх
03.10.201719:34
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Культура

    Джаред Лето сыграет Хью Хефнера

    (обновлено: )58
    Режиссер Бретт Рэтнер, который будет снимать картину о Хефнере, заявил, что Джарет Лето справится с ролью основателя самого известного журнала для мужчин.
    Джаред Лето
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 3 окт — РИА Новости Украина. Известный американский музыкант и актер Джаред Лето собирать в фильме основателя журнала Playboy Хью Хефнера, сообщает издание Hollywood Reporter.

    Хью Хефнер
    GABRIEL BOUYS / AFP
    Днепровские последователи Хью Хефнера

    "Когда он (Лето — ред.) услышал, что я получил права на историю Хефа, он сказал мне: "Я хочу сыграть его. Я хочу понять его". И я реально считаю, что Джаред сможет сделать это. Он один из лучших актеров современности", — рассказал режиссер Бретт Рэтнер, который будет снимать картину.

    В апреле Рэтнер пригласил Лето в особняк Playboy на премьеру телепрограммы American Playboy: The Hugh Hefner Story, которая стала одновременно празднованием дня рождения Хефнера — 9 апреля ему исполнился 91 год. Тогда режиссер надеялся познакомить актера с магнатом, которого ему предстоит сыграть, однако именинник испытывал проблемы со здоровьем и не вышел к гостям.

    Основатель журнала Playboy Хью Хефнер скончался в конце сентября в Калифорнии на 92-м году жизни в своем знаменитом особняке в окружении родных и близких, кончину Хефнера подтвердил представитель Playboy Enterprises.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Многотысячный митинг против действий полиции проходит в центре Барселоны
    Референдум в Каталонии: стрельба и кровь
    Логотип компании CBS и фото Хэйли Гефтман-Голд
    Кровавый уикенд: массовый расстрел в Лас-Вегасе
    Тушение пожара ГСЧС
    Смертельные пожары в Украине: трагедия в хостеле Запорожья
    Школьник с букварем у доски
    Реформа образования: необратимые последствия