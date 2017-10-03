Моника Белуччи сыграет в фильме ужасов

КИЕВ, 3 окт — РИА Новости Украина. Знаменитая итальянская актриса Моника Белуччи снимется в фильме ужасов "Некромант", актриса уже приступила к съемочному процессу, сообщает The Hollywood Reporter.

Сами съемки стартуют в Сиднее в конце 2017 года.

О чем будет фильм — не раскрывается. Но известно, что "Некромант" — описывается как научно-фантастический хоррор, однако подробности сюжета пока держатся в секрете.

Напомним, Моника Белуччи была ведущей церемоний открытия и закрытия 70-го Каннского кинофестиваля, который проходил на Лазурном берегу Франции с 17 по 28 мая.