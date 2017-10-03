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    Культура

    Моника Белуччи сыграет в фильме ужасов

    (обновлено: )10
    Сообщается, что "Некромант" описывается как научно-фантастический хоррор, итальянская актриса Моника Белуччи сыграет в нем одну из главных ролей.
    Моника Белуччи. Архивное фото
    RIA News Екатерина Чеснокова | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 3 окт — РИА Новости Украина. Знаменитая итальянская актриса Моника Белуччи снимется в фильме ужасов "Некромант", актриса уже приступила к съемочному процессу, сообщает The Hollywood Reporter.

    Сами съемки стартуют в Сиднее в конце 2017 года. 

    О чем будет фильм — не раскрывается. Но известно, что "Некромант" — описывается как научно-фантастический хоррор, однако подробности сюжета пока держатся в секрете.

    Напомним, Моника Белуччи была ведущей церемоний открытия и закрытия 70-го Каннского кинофестиваля, который проходил на Лазурном берегу Франции с 17 по 28 мая.

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