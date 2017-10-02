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    Культура

    Медики рассказали о состоянии Караченцова

    (обновлено: )10
    Народный артист РСФСР Николай Караченцов
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 2 окт — РИА Новости Укриана. Состояние актера Николая Караченцова, госпитализированного в середине сентября, оценивается как относительно удовлетворительное, сообщили РИА Новости в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

    "Температура утром 36,6 (градусов), состояние относительно удовлетворительное", — сказал собеседник агентства.

    Караченцов был госпитализирован 18 сентября в отделение нейрохирургии. Сын актера Андрей Караченцов ранее рассказал РИА Новости, что его отец был госпитализирован для планового обследования и пробудет в больнице около двух недель.

    В феврале актер также был госпитализирован в нейрохирургию института Склифосовского после ДТП с двумя машинами в Щелковском районе Подмосковья. По стечению обстоятельств авария с Караченцовым произошла в тот же день, что и 12 лет назад. В ночь на 28 февраля 2005 года автомобиль, которым управлял актер, врезался в столб на Мичуринском проспекте в Москве. В результате ДТП Караченцов получил тяжелейшую черепно-мозговую травму.

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