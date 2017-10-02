Джоли чуть не сорвала съемки телешоу из-за вопроса о Питте

КИЕВ, 2 окт — РИА Новости Украина. Анджелина Джоли появилась в студии развлекательной передачи "Ночная линия" на американском телеканале АВС, чтобы представить свой новый фильм "Сначала они убили моего отца".

Голливудская дива, которая в последнее время настаивает, что она в первую очередь является сценаристом и режиссером, а не актрисой, рассчитывала поговорить с ведущей шоу исключительно о съемочном процессе.

Как сообщает американский портал Page Six, мисс Джуджу Ченг, которая брала интервью у Энджи, неожиданно для своей гостьи задала ей вопрос о деталях бракоразводного процесса с Брэдом Питтом.

Улыбка Анджелины тут же потухла, она разнервничалась и в итоге пришла в такую ярость, что потребовала остановить съемку и стереть последние несколько минут из записи. Раскачиваясь на кресле и едва сдерживая слезы, Анджелина нервно повторяла: "Со мной все в порядке. Со мной все в порядке. И дети здоровы, и я здорова".

Отметим, что до недавнего времени Джоли довольно спокойно высказывалась о своей жизни после разрыва с Питтом. К примеру, она призналась, что ей трудно быть одной, но дети ее поддерживают и во всем помогают.