наверх
02.10.201709:17
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Культура

    Джоли чуть не сорвала съемки телешоу из-за вопроса о Питте

    (обновлено: )12
    Журналистка задала актрисе вопрос о Брэд Питте. Знаменитость разнервничалась и в итоге пришла в такую ярость, что потребовала остановить съемку и стереть последние несколько минут из записи.
    Анджелина Джоли
    REUTERS Michalis Karagiannis

    КИЕВ, 2 окт — РИА Новости Украина. Анджелина Джоли появилась в студии развлекательной передачи "Ночная линия" на американском телеканале АВС, чтобы представить свой новый фильм "Сначала они убили моего отца".

    Голливудская дива, которая в последнее время настаивает, что она в первую очередь является сценаристом и режиссером, а не актрисой, рассчитывала поговорить с ведущей шоу исключительно о съемочном процессе.

    Как сообщает американский портал Page Six, мисс Джуджу Ченг, которая брала интервью у Энджи, неожиданно для своей гостьи задала ей вопрос о деталях бракоразводного процесса с Брэдом Питтом.

    Улыбка Анджелины тут же потухла, она разнервничалась и в итоге пришла в такую ярость, что потребовала остановить съемку и стереть последние несколько минут из записи. Раскачиваясь на кресле и едва сдерживая слезы, Анджелина нервно повторяла: "Со мной все в порядке. Со мной все в порядке. И дети здоровы, и я здорова".

    Отметим, что до недавнего времени Джоли довольно спокойно высказывалась о своей жизни после разрыва с Питтом. К примеру, она призналась, что ей трудно быть одной, но дети ее поддерживают и во всем помогают.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Столкновения в ходе референдума в Каталонии
    Референдум в Каталонии: стрельба и кровь
    Спецтехника для ликвидации последствий пожаров и взрывов на арсенале в Калиновке
    Взрывы под Винницей: расследование
    Депутат городского совета Михаил Бинусов
    Убийство депутата в Черкассах
    Кошелек
    Реформа образования: необратимые последствия