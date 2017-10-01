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    Культура

    Интеллигенция выступила против закрытия российского культурного центра

    Тема:

    Свой-чужой. Культурная война в Украине (418)

    (обновлено: )26571
    В обращении подчеркивается незаконность прекращения работы Российского центра науки и культуры и указывается, что в законопроекте нет никаких доказательств "антиукраинской деятельности".
    Флаги Украины и России
    КГГА

    КИЕВ, 1 окт – РИА Новости Украина. Группа представителей украинской интеллигенции обратилась в Верховную Раду и международные организации с призывом не закрывать Российский центр науки и культуры (РЦНК) в Киеве, соответствующее обращение опубликовал на своей странице в Facebook украинский писатель Ян Таксюр.

    РИА Новости Украина
    Украинский публицист, поэт Ян Таксюр на концерте Ольги Дмитренко в киевском РЦНК

    Ранее на сайте парламента зарегистрировали законопроект, в котором группа депутатов предлагает Верховной Раде Украины денонсировать межправительственное соглашение с РФ об учреждении и условиях деятельности информационно-культурных центров.

    "Группа творческой и научной интеллигенции Украины написала обращение в Верховную Раду и международные правозащитные организации в защиту РЦНК (Российского центра науки и культуры), который по надуманным причинам призывают незаконно закрыть", — написал Таксюр на своей странице в Facebook.

    В опубликованном обращении подчеркивается, что зарегистрированный в Верховной Раде законопроект, который предусматривает прекращение работы Российского центра науки и культуры в Киеве, является ошибочным шагом и может нанести вред как самой Украине, так и значительной части ее граждан.

    Как отмечается, деятельность центра "всегда была направлена ​​исключительно на развитие сотрудничества в области культуры и никогда не носила политизированного, идеологического характера". В обращении подчеркивается незаконность прекращения работы центра и указывается, что в законопроекте нет никаких доказательств "антиукраинской деятельности".

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    "Беспокоит и то, что в результате безответственных решений такого рода ставится под угрозу существование украинских культурных центров на территории Российской Федерации", — говорится в обращении.

    Документ направлен спикеру Верховной Рады Андрею Парубию, копия – верховному комиссару ООН по правам человека Зейду Рааду аль-Хусейну, комиссару Совета Европы по правам человека Нилсу Муйжниексу, председателю Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Себастьяну Курцу.

    В феврале 2016 года депутаты уже вносили законопроект, предусматривающий денонсацию соглашения с Россией об учреждении информационно-культурных центров. Однако в то время было высказано предостережение, что принятие этого законопроекта приведет к закрытию российскими властями украинских культурных центров в РФ. В результате законопроект был временно отозван.

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