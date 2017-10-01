Джим Керри открыл выставку своих картин

КИЕВ, 1 окт – РИА Новости Украина. Голливудский актер Джим Керри открыл свою персональную выставку в Лас-Вегасе в галерее группы Signature Gallery.
Об этом сообщает Artnet. В течение последних шести лет актер активно занимался живописью и скульптурой, с головой уйдя в творчество.
Голливудский актер Джим Керри открыл свою персональную выставку
Результаты его трудов теперь можно увидеть в Лас-Вегасе. Выставка получила название "Солнечный ливень".
Это первая крупная выставка актера, ставшего художником.
Ранее Джмма Керри заподозрили в проблемах с психикой.