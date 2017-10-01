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    Культура

    Джим Керри открыл выставку своих картин

    (обновлено: )72
    Как сообщается, результаты его трудов теперь можно увидеть в Лас-Вегасе. Выставка получила название "Солнечный ливень". Отметим, что это первая крупная выставка актера, ставшего художником.
    Голливудский актер Джим Керри открыл свою персональную выставку
    artnet.com

    КИЕВ, 1 окт – РИА Новости Украина. Голливудский актер Джим Керри открыл свою персональную выставку в Лас-Вегасе в галерее группы Signature Gallery.
    Об этом сообщает Artnet. В течение последних шести лет актер активно занимался живописью и скульптурой, с головой уйдя в творчество.

    artnet.com
    Голливудский актер Джим Керри открыл свою персональную выставку

    Результаты его трудов теперь можно увидеть в Лас-Вегасе. Выставка получила название "Солнечный ливень".

    Это первая крупная выставка актера, ставшего художником.


    Ранее Джмма Керри заподозрили в проблемах с психикой.

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