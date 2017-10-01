наверх
01.10.201710:36
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Культура

    Сенцов сообщил, что его этапируют на Ямал

    (обновлено: )122
    Как отметил Сенцов, его этапируют в самую северную колонию строгого режима c.Харп на Ямале, которая известна своими суровыми условиями содержания.
    Режиссер Олег Сенцов
    REUTERS Sergey Pivovarov

    КИЕВ, 1 окт – РИА Новости Украина. Осужденный в РФ к 20 годам заключения украинский кинорежиссер Олег Сенцов рассказал о том, что его этапируют из Иркутска в Ямало-Ненецкий автономный округ. Об этом Сенцов сообщил в письме правозащитнице Зое Световой, который опубликован на сайте "Открытой России".

    Турчинов призвал Польшу ввести санкции по списку Cавченко-Сенцова. Видео
    Александр Турчинов/Youtube
    Турчинов призвал Польшу ввести санкции по списку "Cавченко-Сенцова"

    Светова отметила, что получила письмо 29 сентября, оно датировано 17 числом и было отправлено из СИЗО-1 г.Тюмень 21 сентября.

    По мнению Сенцова, его этапируют в самую северную колонию строгого режима c.Харп на Ямале, которая известна своими суровыми условиями содержания.

    "У меня все нормально. Еду. Вывезли резко из Якутии и везут в Ямало-Ненецкий автономный округ, а там только одно место для отбывания наказания — легендарные Харп…Ничего хорошего от этой командировки не жду… Депрессия или спад духа — я этим не страдаю, даже не сомневайтесь", — отметил Сенцов.

    Также он сообщил, что Якутский оперотдел в колонии, где он был до этого, за год выдал ему на руки две открытки.

    "Перед этапированием вернули коробку со старыми письмами, которые хранились 1,5 года у тюремщиков, и около сотни новых, которые они собирали в течение года и только теперь решили отдать… Еще отдали с десяток книг, которые мне прислали, но не выдавали", — сообщил Сенцов.

    Он добавил, что глава МИД Украины Павел Климкин пытался до него "дозвониться на день рождения в июле".

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Акция в Барселоне, посвященная референдуму о независимости Каталонии
    Референдум в Каталонии: обратный отсчет
    Спецтехника для ликвидации последствий пожаров и взрывов на арсенале в Калиновке
    Взрывы под Винницей: расследование
    Депутат городского совета Михаил Бинусов
    Убийство депутата в Черкассах
    Бортник: пик скандала вокруг закона об образовании придется на лето 2018-го. Видео
    Реформа образования: необратимые последствия