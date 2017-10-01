Картина Ренуара украдена во Франции незадолго до аукциона

КИЕВ, 30 сен — РИА Новости Украина. Картина известного французского художника Пьера Огюста Ренуара украдена из аукционного дома, расположенного к западу от Парижа в городе Сен-Жермэн-ан-Ле, где в воскресенье произведение должно было быть выставлено на торги, сообщает газета Parisien.

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Как сообщается, речь идет о картине, выполненной масляными красками, размером 14 на 12,2 сантиметра под названием "Портрет молодой девушки со светлыми волосами". В каталоге аукциона отмечается, что "в верхнем левом углу (картины) есть монограмма А.Р.

— Le Parisien (@le_Parisien) 30 вересня 2017 р.

​По данным газеты, произведение Ренуара считалось главным лотом из 485 предметов планировавшегося аукциона. Организаторы рассчитывали получить за картину 25-30 тысяч евро.

Ответственный за проведение аукциона Фредерик Лоран де Рюммель комментировать кражу отказался. Он добавил, что запланированные на воскресенье торги состоятся в любом случае.

Ранее сообщалось, что золотую монету номинальной стоимостью в 1 миллион долларов США украли из музея Боде в Берлине.