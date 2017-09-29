СМИ сообщили настоящую причину смерти основателя Playboy

КИЕВ, 29 сен – РИА Новости Украина. Основатель журнала Playboy Хью Хефнер умер из-за инфекции, которой заразился несколько недель назад, сообщает TMZ со ссылкой на источники, приближенные к семье издателя.

Известно, что около десяти лет назад у Хефнера начались серьезные проблемы со спиной. Из-за этого он крайне редко появлялся на публике и большую часть времени проводил лежа.

За две недели до смерти основатель Playboy заразился инфекцией, характер которой не уточняется. По словам источника, родственники Хефнера опасались, что ослабленный организм миллионера не сможет справиться с инфекцией.

"Многие близкие Хефнера смирились с неизбежным уже тогда", — утверждает источник.

Напомним, Хью Хефнер скончался на 92-м году жизни в ночь на 28 сентября. Он умер по естественным причинам в своем доме The Playboy Mansion. Вдова Хью Хефнера, 31-летняя Кристал Харрис, не унаследует состояние мужа.