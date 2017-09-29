Фильм "Оно" стал самым кассовым хоррором за всю историю кино

скриншот из фильма / New Line Cinema

КИЕВ, 29 сен – РИА Новости Украина. Картина "Оно", снятая по одноименному роману Стивена Кинга, стала самой кассовой за всю историю фильмов ужасов, сообщается в заявлении главы отдела международного маркетинга и дистрибуции Warner Bros. Сью Кролл.

Мировые сборы от проката фильма уже пересекли отметку в 500 миллионов долларов, заявила Кролл. Предыдущий рекорд принадлежал фильму "Изгоняющий дьявола", вышедшему на экраны в 1973 году и более четырех десятилетий сохранявшему звание самого кассового хоррора.

"Достичь отметки в 500 миллионов долларов сложно для любого фильма, а для фильма ужасов это историческое событие. Мы не можем не гордиться этим", — отметила Кролл.

Фильм Андреса Мускетти по уже экранизировавшейся ранее книге Стивена Кинга рассказывает о семи подростках, которые живут в городке Дерри, штат Мэн, и называют себя "Клубом неудачников". Каждый из них в силу тех или иных причин стал изгоем, мишенью для местных заводил, и каждый из них в буквальном смысле видел воплощение своих самых ужасных кошмаров. Те оживают благодаря древнему меняющему обличия хищнику, которого они называют Оно. Монстр уже многие годы считает Дерри своими охотничьими угодьями, каждые 27 лет выползая из канализации, чтобы питаться страхами выбранных жертв.