Эскиз обнаженной Моны Лизы Леонардо Да Винчи нашли во Франции

КИЕВ, 29 сен — РИА Новости Украина. Эскиз обнаженной Моны Лизы кисти Леонардо Да Винчи нашли во Франции. Эксперты из Лувра после проведения исследований пришли к заключению, что эскиз, который находится во Франции последние 150 лет, "хотя бы частично" написан Леонардо Да Винчи, сообщает BBC.

Ранее специалисты предполагали, что портрет обнаженной женщины, известный под названием "Мона Ванна", был написан в студии знаменитого художника, но не им самим.

bbc.com Эскиз обнаженной Моны Лизы Леонардо Да Винчи

С 1962 года портрет хранился в Музее Конде в Шантийи. По словам Матье Дедика — эксперта, проводившего исследование — "Мона Лиза" и "Мона Ванна" почти одинаковы по размеру, а их руки и тела практически идентичны.

Эксперт считает, что эскиз с обнаженной женщиной был использован для подготовки к работе маслом. Вокруг фигуры на эскизе также обнаружены дырочки. Это может свидетельствовать о том, что фигуру переносили с эскиза на полотно. При этом, по его словам, часть эскиза написана человеком, использовавшим правую руку. Да Винчи был левшой.

Читайте также: Американская актриса в модных интерпретациях картин великих мастеров

По словам сотрудника Лувра по сохранению произведений искусства Бруно Мотана, портрет написан в начале XVI века во время жизни Леонардо Да Винчи.

"Мона Лиза" — "Портрет госпожи Лизы Джокондо" — был написана в 1503-1505.

Ранее соощалось, что голливудский актер Леонардо Ди Каприо сыграет главную роль в фильме о Да Винчи.