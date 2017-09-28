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    Культура

    Сценарий "Завтрака у Тиффани" продан за рекордную сумму

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    В 140-страничном сценарии имеются сцены, впоследствии вырезанные из окончательной редакции фильма. Сценарий изобилует пометками актрисы Одри Хэпберн.
    Плакат с Одри Хэпберн. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 28 сен – РИА Новости Украина, Мария Табак. Сценарий фильма "Завтрак у Тиффани" с пометками британской актрисы Одри Хэпберн продан на торгах Christie"s за рекордную для сценария сумму в 632,7 тысячи фунтов стерлингов.

    Дефиле нижнего белья в ходе показа Etam Live Show в Париже, 26 сентября 2017
    Jacques Demarthon / AFP
    Ярко и эффектно. Дефиле нижнего белья в Париже

    "Это мировой рекорд за сценарий фильма. Эстимейт составлял 60-90 тысяч фунтов стерлингов", — рассказала РИА Новости представитель аукционного дома.

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    В 140-страничном сценарии имеются сцены, впоследствии вырезанные из окончательной редакции фильма. Сценарий изобилует пометками актрисы.

    Глава британского отделения Christie"s Орландо Рок в преддверии торгов признался, что сценарий – один из его любимых лотов на торгах личными вещами Хэпберн.

    "Посмотрите, во-первых, на ее прекрасный почерк, а, во-вторых, на количество пометок. Можно взять этот сценарий и смотреть с ним фильм, и вы увидите, как она делает акцент на подчеркнутых словах, и насколько этот акцент правильный", — отметил он.

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    Празднование 50-летия фильма "Завтрак у Тиффани"

    Всего на торги выставлены порядка 500 предметов, некогда принадлежавших Хэпберн: документы, платья, аксессуары, фотографии.

    Ранее сообщалось, что телефонная книга Гитлера продана на аукционе за $44 000. 

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