Звезды сериала "Игра престолов" объявили о помолвке

JUSTIN TALLIS / AFP

КИЕВ, 27 сен — РИА Новости Украина. Звезды ставшего уже культовым сериала "Игры престолов" Кит Харингтон Роуз (Джон Сноу) и Роуз Лесли (Ингритт) объявили о помолвке.

Объявление о помолвке появилось в издании The Times.

Актеры встречаются уже пять лет и даже успели обзавестись совместной недвижимостью, домом в Восточной Англии.

Скриншот видео Звезды "Игры престолов" Кит Харингтон и Роуз Лесл

Justin TALLIS / AFP Кит Харингтон и Роуз Лесли

Телесериал "Игра престолов" снят по фэнтези-циклу Джорджа Мартина "Песнь льда и пламени". Исчерпав материал книг, сериал пустился в самостоятельное плавание, развивая сюжет за пределами изданных романов. Действие романов и сериала происходит на двух вымышленных континентах, где ряд аристократических родов соперничают за господство над Семью королевствами Вестероса, в то время как всему человечеству грозит уничтожение из-за нашествия потусторонних сил.

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Романы Мартина и сериал получили признание за детальную разработку и неожиданные повороты сюжета, включая гибель главных героев. Создатели сериала получили 38 престижных премий "Эмми". Это самый популярный сериал в портфолио НВО и один из самых популярных телесериалов в истории.