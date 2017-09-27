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    Культура

    Ди Каприо сыграет главную роль в фильме про Рузвельта

    (обновлено: )20
    По информации СМИ, продюсером картины выступит сам Ди Каприо совместно со Скорсезе, а также с голливудским актером и продюсером Чаком Пачеко. Сценарий к картине напишет Скотт Блум.
    Леонардо Ди Каприо
    ANGELA WEISS / AFP

    КИЕВ, 27 сен – РИА Новости Украина. Знаменитый актер Леонардо Ди Каприо сыграет главную роль в кинодраме Мартина Скорсезе, посвященной 26-му президенту США Теодору Рузвельту, сообщает издание Deadline Hollywood.

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    По данным издания, продюсером картины выступит сам Ди Каприо совместно со Скорсезе, а также с голливудским актером и продюсером Чаком Пачеко.

    Сценарий к картине напишет Скотт Блум. Дата начала съемок и выхода картины не уточняется.

    Ранее Ди Каприо снимался в нескольких работах Скорсезе, включая фильмы "Банды Нью-Йорка", "Авиатор", "Остров проклятых", "Отступники", "Волк с Уолл-стрит". На данный момент Ди Каприо и Скорсезе работают над совместными проектами экранизации книг "Дьявол в белом городе" и "Убийцы цветочной луны".

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