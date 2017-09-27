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    Культура

    Известный узбекский писатель задержан в Ташкенте

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    Известный писатель из Узбекистана Нурулло Отаханов был задержан после того, как прилетел из Стамбула, сообщила супруга писателя Гульнара Отаханова.
    Нурулло Отаханов
    Радио Азаттык / RFE/RL

    КИЕВ, 14 сен — РИА Новости Украина. Известный писатель из Узбекистана Нурулло Отаханов в среду утром был задержан в международном аэропорту Ташкента, после того, как прилетел из Стамбула, сообщила РИА Новости супруга писателя Гульнара Отаханова.

    "Он был задержан после того, как прилетел из Стамбула и направлялся к выходу", — сказала Отаханова. По ее словам, в настоящий момент она и сын писателя приехали в РОВД одного из районов Ташкента, куда был доставлен Отаханов.

    Супруга писателя не смогла сообщить детали и причину задержания, указав только, что он находится "в отделе по розыску".

    Представители МВД Узбекистана в настоящий момент не доступны для комментариев.

    Отаханов (творческий псевдоним Нуруллох Мухаммад Рауфхон), окончил факультет узбекской филологии Ташкентского университета в 1981 году, является автором ряда произведений, сценариев к фильмам, а также публицистических и литературных работ, работал главным редактором одного из популярных в стране журналов "Хидоят" ("Верный путь").

    По данным СМИ, в 2015 году писатель уехал в Турцию в творческую командировку, однако принял решение временно не возвращаться в Узбекистан.

    Раснее сообщалось, что на 79-м году жизни скончался известный польский писатель и драматург Януш Гловацкий.

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