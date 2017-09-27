Известный узбекский писатель задержан в Ташкенте

КИЕВ, 14 сен — РИА Новости Украина. Известный писатель из Узбекистана Нурулло Отаханов в среду утром был задержан в международном аэропорту Ташкента, после того, как прилетел из Стамбула, сообщила РИА Новости супруга писателя Гульнара Отаханова.

"Он был задержан после того, как прилетел из Стамбула и направлялся к выходу", — сказала Отаханова. По ее словам, в настоящий момент она и сын писателя приехали в РОВД одного из районов Ташкента, куда был доставлен Отаханов.

Супруга писателя не смогла сообщить детали и причину задержания, указав только, что он находится "в отделе по розыску".

Представители МВД Узбекистана в настоящий момент не доступны для комментариев.

Отаханов (творческий псевдоним Нуруллох Мухаммад Рауфхон), окончил факультет узбекской филологии Ташкентского университета в 1981 году, является автором ряда произведений, сценариев к фильмам, а также публицистических и литературных работ, работал главным редактором одного из популярных в стране журналов "Хидоят" ("Верный путь").

По данным СМИ, в 2015 году писатель уехал в Турцию в творческую командировку, однако принял решение временно не возвращаться в Узбекистан.

Раснее сообщалось, что на 79-м году жизни скончался известный польский писатель и драматург Януш Гловацкий.