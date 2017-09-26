Победитель Евровидения - 2017 в реанимации ждет пересадки сердца

КИЕВ, 26 сен — РИА Новости Украина. Состояние здоровья победителя конкурса Евровидение-2017 португальского певца Сальвадора Собрала резко ухудшилось, музыкант переведен в отделение реанимации и находится первым в списке на пересадку сердца, пишет газета Vanguardia со ссылкой на местные СМИ.

Ранее в сентябре 27-летний музыкант из-за проблем с сердцем был вынужден заявить об уходе со сцены и отмене концентров. Около месяца назад наблюдающие Собрала врачи посоветовали ему сделать перерыв в музыкальной карьере, чтобы отдохнуть.

По данным местного издания Correio da manhà, Собрал был подключен к специальному аппарату, поддерживающему работу сердца. В связи с этим график посещения музыканта был ограничен, чтобы избегать большой нагрузки.

Ранее сообщалось, что во время участия в Евровидении португалец последним из участников конкурса приехал в Киев на открытие конкурса и не принимал участия в репетициях из-за порока сердца, которым страдает с детства. СМИ писали, что до конца года певцу необходимо найти донора по пересадке сердца.

Финал международного песенного конкурса Евровидение состоялся в Киеве. По итогам голосования зрителей и профессионального жюри победителем стал португалец Сальвадор Собрал, второе место занял болгарский участник Кристиан Костов, на третьем оказались исполнители из Молдовы Sunstroke Project. Португалия впервые с момента своего участия в Евровидении победила в песенном конкурсе.

Фанаты музыканта, многие пользователи социальный сетей и бывшие участники конкурса Евровидение поддержали певца.