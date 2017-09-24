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    Культура

    Обнаружена считавшаяся утерянной в течение 400 лет картина Рубенса

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    По данным щотландских СМИ, считавшуюся утерянной картину Питера Пауля Рубенса нашел британский журналист и искусствовед Бендор Гросвенор в коллекции Дома-музея Поллока в Глазго.
    Портрет герцога Букингема Джорджа Вильерса авторства Рубенса
    Scotsman

    КИЕВ, 24 сен — РИА Новости Украина. Картина фламандского художника Питера Пауля Рубенса, считавшаяся утерянной на протяжении 400 лет, обнаружена в музее в Шотландии, сообщает газета Scotsman.

    Американская актриса в модных интерпретациях картин великих мастеров
    bigpicture.ru
    Американская актриса в модных интерпретациях картин великих мастеров

    По данным издания, картину нашел британский журналист и искусствовед Бендор Гросвенор в коллекции Дома-музея Поллока в Глазго.

    Ранее считалось, что картина являлась лишь копией оригинального портрета герцога Букингема Джорджа Вильерса, написанного Рубенсом в 17 веке. Проведенное Гросвенором исследование показало, что фирменные приемы Рубенса были скрыты под слоями грязи и нанесенной позднее краской.

    "Мы рады предоставить возможность как можно большему числу людей увидеть шедевр Рубенса", — цитирует издание представителя фонда музеев Глазго Дэвида Макдональда.

    Сообщается, что подлинность картины также подтвердили эксперты музея "Дом Рубенса" в Бельгии. Стоимость картины, по оценкам музея, может составлять десятки миллионов фунтов.

    Как сообщалось ранее, сирийский художник Абдаллы Аль-Омари провел последние 19 месяцев, работая над проектом, в котором он изобразил многих мировых лидеров беженцами.

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