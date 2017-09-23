"Мисс Турция-2017" лишили титула из-за твита о попытке переворота

КИЕВ, 23 сен — РИА Новости Украина. Победительница конкурса красоты "Мисс Турция – 2017" Ытыр Эсен лишена титула через несколько часов после победы из-за своего сообщения в Twitter, связанного с попыткой переворота в стране в июле прошлого года, сообщил глава оргкомитета конкурса Джан Сандыкчиоглу.

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В июле, в годовщину попытки переворота, Эсен сообщила в Twitter, что у нее началась менструация и ее "кровь прибавилась к крови героев", погибших во время мятежа.

"С сожалением сообщаем, что этот твит был написан Ытыр Эсен. Оргкомитет конкурса "Мисс Турция" не может его принять, так как мы стремимся представить Турцию миру и внести свой вклад в ее имидж", — говорится в заявлении Сандыкчиоглу.

Скандальный твит победительницы конкурса "Мисс Турция-2017" Ытыр Эсен

Сообщается, что из-за лишения Эсен титула Турцию на международном конкурсе "Мисс мира — 2017" в Китае будет представлять Аслы Сюмэн, занявшая второе место на национальном конкурсе.

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