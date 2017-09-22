Музыканты Pet Shop Boys подверглись вооруженному ограблению в Бразилии

КИЕВ, 22 сен — РИА Новости Украина. Музыканты британского дуэта Pet Shop Boys рассказали, что подверглись ограблению в бразильском Рио-де-Жанейро.

Ранее ряд изданий написал, что на музыкантов напали четыре трансвестита с ножом и лишили их мобильных телефонов и денег.

"Если вы видели тревожные сообщения в СМИ, что мы подверглись нападению с ножом в Рио, мне всего лишь обчистили карманы, и я лишился своего iPhone. В любом случае, наслаждаемся Бразилией!" — говорится в заявлении одного из участников коллектива, опубликованном в микроблоге группы в Twitter.

Группа участвует в музыкальном фестивале Rock in Rio, который проходит в Рио-де-Жанейро с 15 по 24 сентября.

Ранее сообщалось, что в дом украинской певицы Русланы ударила молния.