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    Культура

    Музыканты Pet Shop Boys подверглись вооруженному ограблению в Бразилии

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    В обращение к своим поклонникам музыканты рассказали, что в Рио-де-Жанейро на них напали с ножом и ограбили, однако они не пострадали.
    Pet Shop Boys. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 22 сен — РИА Новости Украина. Музыканты британского дуэта Pet Shop Boys рассказали, что подверглись ограблению в бразильском Рио-де-Жанейро.

    фото из открытых источников
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    Ранее ряд изданий написал, что на музыкантов напали четыре трансвестита с ножом и лишили их мобильных телефонов и денег.

    "Если вы видели тревожные сообщения в СМИ, что мы подверглись нападению с ножом в Рио, мне всего лишь обчистили карманы, и я лишился своего iPhone. В любом случае, наслаждаемся Бразилией!" — говорится в заявлении одного из участников коллектива, опубликованном в микроблоге группы в Twitter.

    Группа участвует в музыкальном фестивале Rock in Rio, который проходит в Рио-де-Жанейро с 15 по 24 сентября.

    Ранее сообщалось, что в дом украинской певицы Русланы ударила молния

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