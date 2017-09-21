Победитель Евровидения-2017 госпитализирован и ждет пересадки сердца

КИЕВ, 21 сен — РИА Новости Украина. Состояние победителя Евровидения-2017 27-летнего португальца Сальвадора Собрала резко ухудшилось, он госпитализирован и ждет пересадки сердца, сообщает издание El Pais.

Певец почувствовал себя плохо во время гастролей.

Собрал находится в больнице Санта Круз в Лиссабоне, где ждет пересадки сердца. Музыкант подключен к специальной аппаратуре.

По информации издания, певец после победы на Евровидении отыграл концертов больше, чем за всю свою карьеру, однако в конце августа три выступления ему пришлось отменить. Собрал будет в больнице, пока ему не будет найдено подходящее для трансплантации сердце.

Финал международного песенного конкурса Евровидение состоялся в Киеве. По итогам голосования зрителей и профессионального жюри победителем стал португалец Сальвадор Собрал, второе место занял болгарский участник Кристиан Костов, на третьем оказались исполнители из Молдовы Sunstroke Project.