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    Культура

    Победитель Евровидения-2017 госпитализирован и ждет пересадки сердца

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    Сообщается, что 27-летний Сальвадор Собрал находится в больнице Санта Круз в Лиссабоне, где ждет пересадки сердца. Музыкант подключен к специальной аппаратуре.
    Победителем конкурса Евровидение-2017 стал португалец Сальвадор Собрал
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 21 сен — РИА Новости Украина. Состояние победителя Евровидения-2017 27-летнего португальца Сальвадора Собрала резко ухудшилось, он госпитализирован и ждет пересадки сердца, сообщает издание El Pais.

    Финал Евровидения-2017
    УНИАН
    Победа Португалии в финале Евровидения-2017 в Киеве

    Певец почувствовал себя плохо во время гастролей.

    Собрал находится в больнице Санта Круз в Лиссабоне, где ждет пересадки сердца. Музыкант подключен к специальной аппаратуре.

    По информации издания, певец после победы на Евровидении отыграл концертов больше, чем за всю свою карьеру, однако в конце августа три выступления ему пришлось отменить. Собрал будет в больнице, пока ему не будет найдено подходящее для трансплантации сердце.

    Финал международного песенного конкурса Евровидение состоялся в Киеве. По итогам голосования зрителей и профессионального жюри победителем стал португалец Сальвадор Собрал, второе место занял болгарский участник Кристиан Костов, на третьем оказались исполнители из Молдовы Sunstroke Project.

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