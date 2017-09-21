Умерла известная украинская телеведущая

КИЕВ, 21 сен — РИА Новости Украина. В Киеве скончалась популярная телеведущая детской программы "Катрусин Кинозал" Екатерина Лозовенко.
Маленькие зрителя называли Лозовенко тетя Катя.
Об смерти телеведущей написала журналист Ольга Байвидович на своей странице в Facebook.
"Мы жили с ней в одном доме. Когда встречались в лифте, она всегда улыбалась и спрашивала: — Олечка, как дела?", — написала журналистка.
Обстоятельства смерти телеведущей пока что неизвестны.
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