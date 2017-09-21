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    Культура

    Умерла известная украинская телеведущая

    (обновлено: )60901
    Известная телеведущая детской программы "Катрусин Кинозал" Екатерина Лозовенко скончалась в Киеве в ночь на четверг.
    Свечи
    flickr.com/isafmedia

    КИЕВ, 21 сен — РИА Новости Украина. В Киеве скончалась популярная телеведущая детской программы "Катрусин Кинозал" Екатерина Лозовенко.

    Маленькие зрителя называли Лозовенко тетя Катя.

    Об смерти телеведущей написала журналист Ольга Байвидович на своей странице в Facebook.

    "Мы жили с ней в одном доме. Когда встречались в лифте, она всегда улыбалась и спрашивала: — Олечка, как дела?", — написала журналистка.

    Ольга Байвидович, facebook
    Екатерина Лозовенко
    Ольга Байвидович, facebook
    Екатерина Лозовенко

    Обстоятельства смерти телеведущей пока что неизвестны.

    Ранее сообщалось о смерти американского актера Фрэнка Винсента, известного по сериалу Дэвида Чейза "Клан Сопрано" и по фильмам режиссера Мартина Скорсезе. 

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