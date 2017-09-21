Умерла известная украинская телеведущая

КИЕВ, 21 сен — РИА Новости Украина. В Киеве скончалась популярная телеведущая детской программы "Катрусин Кинозал" Екатерина Лозовенко.

Маленькие зрителя называли Лозовенко тетя Катя.

Об смерти телеведущей написала журналист Ольга Байвидович на своей странице в Facebook.

"Мы жили с ней в одном доме. Когда встречались в лифте, она всегда улыбалась и спрашивала: — Олечка, как дела?", — написала журналистка.

Ольга Байвидович, facebook Екатерина Лозовенко

Ольга Байвидович, facebook Екатерина Лозовенко

Обстоятельства смерти телеведущей пока что неизвестны.

Ранее сообщалось о смерти американского актера Фрэнка Винсента, известного по сериалу Дэвида Чейза "Клан Сопрано" и по фильмам режиссера Мартина Скорсезе.