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    Культура

    Украинскую певицу задержали в аэропорту Турции из-за возраста

    (обновлено: )87901
    Певицу задержали из-за ее возраста в паспорте. Как утверждает артистка, ей часто делают комплименты по поводу того, что она молодо выглядит, но не думала, что это станет причиной задержания.
    Украинская певица Lama
    instagram.com/nataliadzenkiv

    КИЕВ, 19 сен — РИА Новости Украина. Украинская певица Lama (настоящее имя Наталья Дзенькив) рассказала, как ее задержали в аэропорту Турции.

    На своей странице в Instagram она опубликовала снимок, на котором позирует возле моря, а под фото рассказала, что была задержана на паспортном контроле турецкого аэропорта.

    instagram.com/raminalalala
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    "Уже перед вылетом в Украину меня задержали сотрудники паспортного контроля. Для меня это стало очень большой неожиданностью, закон я не нарушала, поэтому оснований для задержания у них не было. Но еще больше меня удивила причина этого недоразумения. Узнав, за что меня задержали, я даже рассмеялась – причиной стал мой возраст по паспорту. Я уже привыкла, что часто делают комплименты моей внешности, но я даже и представить не могла, что когда-то это станет поводом для моего задержания", — откровенно призналась певица. 

    Разрешить ситуацию Наталии помог случай. Артистку узнали люди, которые проходили контроль вместе с певицей и начали делать селфи со звездой и брать автографы.

    Напомним, певице Lama 41 год.

    Как сообщалось ранее, американская певица Мэрайя Кэри в последнее время заметно располнела, из-за чего ее даже начали подозревать в беременности. По последним данным, вес артистки достиг отметки в 120 килограммов.

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