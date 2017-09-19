Украинскую певицу задержали в аэропорту Турции из-за возраста

КИЕВ, 19 сен — РИА Новости Украина. Украинская певица Lama (настоящее имя Наталья Дзенькив) рассказала, как ее задержали в аэропорту Турции.

На своей странице в Instagram она опубликовала снимок, на котором позирует возле моря, а под фото рассказала, что была задержана на паспортном контроле турецкого аэропорта.

"Уже перед вылетом в Украину меня задержали сотрудники паспортного контроля. Для меня это стало очень большой неожиданностью, закон я не нарушала, поэтому оснований для задержания у них не было. Но еще больше меня удивила причина этого недоразумения. Узнав, за что меня задержали, я даже рассмеялась – причиной стал мой возраст по паспорту. Я уже привыкла, что часто делают комплименты моей внешности, но я даже и представить не могла, что когда-то это станет поводом для моего задержания", — откровенно призналась певица.

Разрешить ситуацию Наталии помог случай. Артистку узнали люди, которые проходили контроль вместе с певицей и начали делать селфи со звездой и брать автографы.

Напомним, певице Lama 41 год.

Как сообщалось ранее, американская певица Мэрайя Кэри в последнее время заметно располнела, из-за чего ее даже начали подозревать в беременности. По последним данным, вес артистки достиг отметки в 120 килограммов.