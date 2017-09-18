наверх
18.09.201712:17
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Культура

    Леди Гага отменила концерты в рамках мирового турне из-за болезни

    (обновлено: )119
    Американская певица Леди Гага страдает от фибромиалгии. Это заболевание выражается в хронической скелетно-мышечной боли. Поэтому концерты в рамках европейской части мирового турне в поддержку альбома Joanne отложены до начала 2018 года.
    Lady Gaga на красной дорожке 57-й ежегодной премии Грэмми в Лос-Анджелесе
    AFP PHOTO/VALERIE MACON

    КИЕВ, 18 сен — РИА Новости Украина. Американская певица Леди Гага сообщила об отмене выступлений в рамках европейской части мирового турне в поддержку альбома Joanne до начала 2018 года из-за сильной боли.

    "Live Nation (организатор тура — ред.) подтвердил сегодня, что выступления в рамках европейской части мирового турне в поддержку альбома Joanne, к сожалению, отложена до начала 2018 года", — говорится в заявлении, опубликованном микроблоге в Twitter певицы. Отмечается, что тур должен был начаться с выступления в Барселоне 21 сентября и завершиться 28 октября концертом в Кельне.

    MARK RALSTON / AFP
    Lady Gaga на церемонии MTV Video Music Awards

    Согласно заявлению, Гага "страдает от сильной физической боли, которая повлияла на ее способность выступать". На данный момент она находится под присмотром врачей. В течение семи недель певица будет проходить лечение, чтобы избавиться от боли из-за "старых травм, которые продолжают беспокоить ее".

    "Вторую часть турне в Северной Америке планируется продолжить, согласно расписанию. Live Nation и Леди Гага приносят свои искренние извинения за причиненные неудобства", — отмечается в заявлении.

    В пятницу певица уже отменила выступление на музыкальном фестивале Rock in Rio в Рио-де-Жанейро, так как была госпитализирована из-за сильной боли. По ее словам, ее доставили в больницу из-за болей в районе бедра.

    Ранее СМИ сообщали, что певица страдает от фибромиалгии. Это заболевание выражается в хронической скелетно-мышечной боли.

    Ранее сообщалось, что бывшая солистка поп-группы "Банд'Эрос" Рада Змихновская скончалась в США.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Штурм мэрии в Одессе
    Смертельный пожар в детском лагере в Одессе. Штурм мэрии
    Ураган в Румынии
    В Украину движется смертельный ураган
    Петр Порошенко на форуме YES
    YES-2017. Ялтинская конференция в Киеве
    Выход кораблей Балтийского флота в море в рамках учений "Запад-2017"
    "Запад-2017": учения России и Белоруссии