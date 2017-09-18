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    Скончался знаменитый оперный певец, народный артист СССР

    (обновлено: )57106
    Народный артист СССР, грузинский и российский оперный певец, солист Большого театра Зураб Лаврентьевич Соткилава скончался неожиданно, он чувствовал себя неплохо.
    Оперный певец Зураб Соткилава
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 18 сен — РИА Новости Украина. Народный артист СССР, выдающийся грузинский и российский оперный певец, солист Большого театра Зураб Лаврентьевич Соткилава скончался в понедельник утром, сообщили РИА Новости родственники певца.

    "После операции Зураб Лаврентьевич чувствовал себя неплохо, и была надежда, что все будет хорошо. Но, к сожалению, этого не произошло, и сегодня под утро он скончался", — сказал собеседник агентства.

    Зураб Соткилава родился 12 марта 1937 года. Знаменитый тенор с 1974 года являлся солистом Большого театра, был профессором московской консерватории.

    Ранее сообщалось о смерти американского актера Фрэнка Винсента, известного по сериалу Дэвида Чейза "Клан Сопрано" и по фильмам режиссера Мартина Скорсезе. 

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