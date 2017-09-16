Скончался актер, сыгравший в "Зеленой миле" и "Твин Пиксе"

Фото из открытых источников

КИЕВ, 16 сен — РИА Новости Украина Украина. Американский актер Гарри Дин Стэнтон скончался в возрасте 91 года, сообщает профильное издание Hollywood Reporter. Вышедший летом на экраны новый сезон "Твин Пикс" стал его последней работой.

Как рассказал изданию агент актера Джон Келии, Стэнтон умер естественной смертью во второй половине в пятницу дня в больнице в Лос-Анджелесе.

Фото из открытых источников Американский актер Гарри Дин Стэнтон

Стэнтон сыграл в таких фильмах, как "Побег из Нью-Йорка", "Девушка в розовом", "Зеленая миля" и "Твин Пикс".

Ранее сообщалось о смерти американского актера Фрэнка Винсента, известного по сериалу Дэвида Чейза "Клан Сопрано" и по фильмам режиссера Мартина Скорсезе.