Леди Гага отменила выступление в Бразилии из-за сильной боли

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КИЕВ, 15 сен – РИА Новости Украина. Американская певица Леди Гага не сможет выступить на музыкальном фестивале Rock in Rio в Рио-де-Жанейро, так как госпитализирована из-за сильной боли.

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"Бразилия, я ужасно расстроена из-за того, что чувствую себя недостаточно хорошо, чтобы приехать на (фестиваль) Rock in Rio. Я готова на все для вас, но сейчас я должна позаботиться о своем здоровье … Я прошу у вас прощения и понимания, обещаю, что скоро я вернусь и выступлю для вас", — написала певица в своем микроблоге в Twitter.

I was taken to the hospital its not simply hip pain or wear & tear from tour, I'm in severe pain. I'm in good hands w/ the very best doctors — xoxo, Gaga (@ladygaga) 14 сентября 2017 г.

​По ее словам, ее доставили в больницу из-за болей в районе бедра.

"Это не просто боль в районе бедра или усталость из-за тура, это очень сильная боль. Сейчас я в хороших руках самых лучших врачей", — заявила Леди Гага.

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