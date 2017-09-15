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    Культура

    Леди Гага отменила выступление в Бразилии из-за сильной боли

    (обновлено: )6
    По словам знаменитой исполнительницы, ее доставили в больницу из-за болей в районе бедра. Леди Гага уточнила, что боль очень сильная.
    Леди Гага. Архивное фото
    instagram.com/ladygaga/

    КИЕВ, 15 сен – РИА Новости Украина. Американская певица Леди Гага не сможет выступить на музыкальном фестивале Rock in Rio в Рио-де-Жанейро, так как госпитализирована из-за сильной боли.

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    "Бразилия, я ужасно расстроена из-за того, что чувствую себя недостаточно хорошо, чтобы приехать на (фестиваль) Rock in Rio. Я готова на все для вас, но сейчас я должна позаботиться о своем здоровье … Я прошу у вас прощения и понимания, обещаю, что скоро я вернусь и выступлю для вас", — написала певица в своем микроблоге в Twitter.

    ​По ее словам, ее доставили в больницу из-за болей в районе бедра.

    "Это не просто боль в районе бедра или усталость из-за тура, это очень сильная боль. Сейчас я в хороших руках самых лучших врачей", — заявила Леди Гага.

    Ранее сообщалось, что в Киеве в очередной раз отменили концерт российской певицы Кристины Орбакайте

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