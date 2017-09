Джима Керри заподозрили в проблемах с психикой

GABRIEL BOUYS / AFP

КИЕВ, 13 сен — РИА Новости Украина. На днях Джим Керри неприятно удивил и озадачил своих поклонников. Дело в том, что актер дал скандальное интервью.

Известная в США журналистка, телерепортер Кэт Сэдлер, после беседы с Джимом утратила от потрясения дар речи. Кэт встретилась с 55-летним Керри на благотворительном мероприятии, организованном изданием Harper’s Bazaar, которое носит название ICONS в Нью-Йорке, на котором обычно собираются звезды и "иконы" моды. Джим сразу же заявил Сэдлер, которая попыталась взять у актера интервью: "Я хотел найти мероприятие, которое было бы как можно более бессмысленным, чтобы к нему присоединиться. Я хочу сказать, что вот это ваше сборище совершенно и абсолютно лишено смысла, поэтому я выбрал именно его!".Best Interview of 2017 Award goes to Jim Carrey pic.twitter.com/vPCaxGHnCC

​Немного растерявшаяся Кэт попыталась ему возразить, напомнив, что многие знаменитости, так называемые "иконы", используют свою известность, чтобы помогать делать добрые дела, помогать людям. На что Джим возразил: "Не верю я в то, что "иконы" вообще существуют. Я и вас не поверил бы, если не чувствовал ясно запах ваших духов. Мне на эти "иконы" совершенно наплевать. Для мира так называемые яркие личности не имеют никакого значения. Ведь мир — это просто танцующие энергетические поля, скопление пирамидальных структур…".

Но на этом все не закончилось. Сэдлер попыталась было отвлечь актера от его странноватых рассуждений, сделав ему комплимент по поводу броского пиджака, в который был облачен актер. Но популярный комедийный актер не поддался на эту уловку, заявив: "Это не я так оделся. Просто в мире так иногда происходит. Это вообще не наш мир. Мы в нем не играем никакой роли. И это, безусловно, хорошая новость!". И с этими словами удалился.

Керри прошел путь от пародиста в клубах Канады и комедийных шоу до одного из самых оплачиваемых актеров Голливуда. Обладатель двух "Золотых глобусов" и многочисленных премий, Керри пока так и не получил заветный "Оскар".