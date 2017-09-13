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    Культура

    Джима Керри заподозрили в проблемах с психикой

    (обновлено: )37920
    Журналистка встретилась с 55-летним Керри на благотворительном мероприятии, организованном изданием Harper’s Bazaar, которое носит название ICONS в Нью-Йорке.
    Джим Керри
    GABRIEL BOUYS / AFP

    КИЕВ, 13 сен — РИА Новости Украина. На днях Джим Керри неприятно удивил и озадачил своих поклонников. Дело в том, что актер дал скандальное интервью.

    Известная в США журналистка, телерепортер Кэт Сэдлер, после беседы с Джимом утратила от потрясения дар речи. Кэт встретилась с 55-летним Керри на благотворительном мероприятии, организованном изданием Harper’s Bazaar, которое носит название ICONS в Нью-Йорке, на котором  обычно собираются звезды и "иконы" моды. Джим сразу же заявил Сэдлер, которая попыталась взять у актера интервью: "Я хотел найти мероприятие, которое было бы как можно более бессмысленным, чтобы к нему присоединиться. Я хочу сказать, что вот это ваше сборище совершенно и абсолютно лишено смысла, поэтому я выбрал именно его!".Best Interview of 2017 Award goes to Jim Carrey pic.twitter.com/vPCaxGHnCC

    ​Немного растерявшаяся Кэт попыталась ему возразить, напомнив, что многие знаменитости, так называемые "иконы", используют свою известность, чтобы помогать делать добрые дела, помогать людям. На что Джим возразил: "Не верю я в то, что "иконы" вообще  существуют. Я и вас не поверил бы, если не чувствовал ясно запах ваших духов.  Мне на эти "иконы" совершенно наплевать. Для мира так называемые яркие личности не имеют никакого значения. Ведь мир — это просто танцующие энергетические поля, скопление пирамидальных структур…".

    Но на этом все не закончилось. Сэдлер попыталась было отвлечь актера от его странноватых рассуждений, сделав ему комплимент по поводу броского пиджака, в который был облачен актер. Но популярный комедийный актер  не поддался на эту уловку, заявив: "Это не я так оделся. Просто в мире так иногда происходит. Это вообще не наш мир. Мы в нем не играем никакой роли. И это, безусловно, хорошая новость!". И с этими словами удалился.

    Керри прошел путь от пародиста в клубах Канады и комедийных шоу до одного из самых оплачиваемых актеров Голливуда. Обладатель двух "Золотых глобусов" и  многочисленных премий, Керри пока так и не получил заветный "Оскар".

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