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    Культура

    В Киеве отменили концерт Орбакайте

    Тема:

    Свой-чужой. Культурная война в Украине (402)

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    Организаторы, которые продавали билеты на концерт Кристины Орбакайте, указывают, что выступление российской певицы отменено. В графике Дворца искусств "Украина" ее концерт вообще не значится.
    Певица Кристина Орбакайте. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 13 сен — РИА Новости. Перенесенный на осень концерт в Киеве певицы Кристины Орбакайте отменен, сообщается на украинских сайтах продаж билетов.

    Весной Орбакайте сообщила в социальных сетях о том, что "из-за невозможности обеспечения безопасности" коллектива и зрителей на концертах в Украине они будут перенесены на осень. Певица планировала выступить в марте в Киеве, Днепре, Одессе и Харькове. Однако тогда в некоторых СМИ появились сообщения о возможной попытке украинских националистов сорвать выступления.

    Ирина Билык. Архивное фото
    Украинское фото
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    Теперь организаторы, которые продавали билеты на ее концерт, указывают, что выступление отменено. В частности, на сайте продажи билетов karabas.com указано, что концерт Орбакайте был запланирован на 26 сентября в "Национальном дворце искусств "Украина", однако отменен.

    В графике самого Дворца искусств "Украина" концерт Орбакайте вообще не значится.

    Ранее активисты ОО "Совет общественной безопасности" обратились в Службу безопасности Украины и Министерство культуры Украины с просьбой отменить концерты Орбакайте в стране. По их словам, выступлением в Крыму певица выразила поддержку "оккупации территории Украины, а также незаконно пересекла границу Украины с РФ". 

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