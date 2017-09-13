В Киеве отменили концерт Орбакайте

КИЕВ, 13 сен — РИА Новости. Перенесенный на осень концерт в Киеве певицы Кристины Орбакайте отменен, сообщается на украинских сайтах продаж билетов.

Весной Орбакайте сообщила в социальных сетях о том, что "из-за невозможности обеспечения безопасности" коллектива и зрителей на концертах в Украине они будут перенесены на осень. Певица планировала выступить в марте в Киеве, Днепре, Одессе и Харькове. Однако тогда в некоторых СМИ появились сообщения о возможной попытке украинских националистов сорвать выступления.

Теперь организаторы, которые продавали билеты на ее концерт, указывают, что выступление отменено. В частности, на сайте продажи билетов karabas.com указано, что концерт Орбакайте был запланирован на 26 сентября в "Национальном дворце искусств "Украина", однако отменен.

В графике самого Дворца искусств "Украина" концерт Орбакайте вообще не значится.

Ранее активисты ОО "Совет общественной безопасности" обратились в Службу безопасности Украины и Министерство культуры Украины с просьбой отменить концерты Орбакайте в стране. По их словам, выступлением в Крыму певица выразила поддержку "оккупации территории Украины, а также незаконно пересекла границу Украины с РФ".