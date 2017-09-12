Легендарная группа заявила о виртуальном воссоединении и туре

КИЕВ, 12 сен — РИА Новости Украина. Легендарная шведская поп-группа ABBA намерена организовать виртуальный тур, на концертах которого композиции будут исполнять цифровые копии участников шведского квартета — аватары.

Об этом в интервью изданию Expressen рассказал один из бывших участников квартета Бенни Андерссон.

"На оцифровку лица потребуется какое-то время. Здорово, что всё это уже на таком техническом уровне. Это будет интересно", - сообщил Андерссон.

По словам музыканта, на концертах будут выступать цифровые копии участников ABBA.

Напомним, в июне 2016 года частники шведской поп-группы ABBA воссоединились в честь 50-летия знакомства солистов Бьорна Ульвеуса и Бенни Андерссона.