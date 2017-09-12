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    Культура

    Легендарная группа заявила о виртуальном воссоединении и туре

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    Как рассказал один из бывших участников легендарного квартета ABBА Бенни Андерссон, на оцифровку лица потребуется какое-то время, но в результате получится очень интересно.
    Легендарная ABBA впервые за 30 лет в полном составе
    Per Sundin/Instagram

    КИЕВ, 12 сен — РИА Новости Украина. Легендарная шведская поп-группа ABBA намерена организовать виртуальный тур, на концертах которого композиции будут исполнять цифровые копии участников шведского квартета — аватары.

    Об этом в интервью изданию Expressen рассказал один из бывших участников квартета Бенни Андерссон.

    "На оцифровку лица потребуется какое-то время. Здорово, что всё это уже на таком техническом уровне. Это будет интересно",  - сообщил Андерссон.

    По словам музыканта, на концертах будут выступать цифровые копии участников ABBA.

    Напомним, в июне 2016 года частники шведской поп-группы ABBA воссоединились в честь 50-летия знакомства солистов Бьорна Ульвеуса и Бенни Андерссона.

     

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