Нотная рукопись песни Beatles снята с торгов в Британии

КИЕВ, 11 сен – РИА Новости Украина. Нотная рукопись знаменитой песни Beatles под названием Eleanor Rigby снята с торгов Beatles Memorabilia в британском городе Уоррингтон в связи с подозрением, что она была украдена, говорится в сообщении аукционного дома Omega Auctions.

Нотная рукопись оценивалась в 20 тысяч фунтов, она подписана Полом Маккартни и продюсером Beatles Джорджем Мартином, партитура включает партии для четырех скрипок, двух альтов и двух виолончелей. Песня входит в состав альбома Beatles 1966 года Revolver.

"Omega Auctions снимает с торгов лот номер 250, рукопись нот песни Eleanor Rigby, сделанную Джорджем Мартином, продажа которой планировалась 11 сентября, в связи с семейным спором об их владельце", — говорится в сообщении.

В аукционном доме пояснили, что ноты принадлежали покойному Колину Сэндерсу, провидцу и инженеру-предпринимателю, основавшему в 1960-х годах компании Solid State Logic.

"Omega Auctions считала, что ноты унаследовала дочь мистера Сэндерса после его трагической кончины в 1998 году. Однако после того как мы связались с его вдовой, доктором Рози Сэндерс, выяснилось, что она является законным владельцем нот и не хочет расставаться с ними. Доктор Сэндерс сообщила о краже в полицию округа Темз-Вэлли, и из уважения к частной семейной жизни мы не хотим делать дальнейших комментариев", — отмечается в сообщении.