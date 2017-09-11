Кобзон отмечает в понедельник юбилей

КИЕВ, 11 сен — РИА Новости Украина. Народный артист СССР Иосиф Кобзон отмечает в понедельник 80-летие. Советский и российский певец, народный артист СССР Иосиф Давыдович Кобзон родился 11 сентября 1937 года в городе Часов Яр Донецкой области.

В 1940 году его семья переехала во Львов. С началом Великой Отечественной войны (1941-1945) отец ушел на фронт, а мать с детьми и бабушкой была в эвакуации в город Янгиюль (Узбекистан).

Отец, получивший ранение в 1943 году, после демобилизации в семью не вернулся. После окончания войны мать с детьми вернулись на Украину, где Иосиф пошел в школу в городе Краматорск Донецкой области.

В 1956 году окончил Днепропетровский горный техникум, был призван в ряды Вооруженных сил СССР, проходил службу в Закавказском военном округе. В конце второго года службы после прослушивания он был приглашен в Ансамбль песни и пляски Закавказского военного округа.

В 1958 году после демобилизации Иосиф Кобзон поступил на вокальный факультет Музыкально-педагогического института имени Гнесиных (ныне Российская академия музыки имени Гнесиных), но впоследствии оставил учебу ради выступления на эстраде.

Знакомство с композитором Аркадием Островским позволило ему начать петь в дуэте с Виктором Кохно, затем Кобзон стал выступать сольно. В 1962 году в исполнении певца вышла первая пластинка песен композиторов Островского и Александры Пахмутовой.

В 1964 году Кобзон стал лауреатом конкурса в Сопоте в Польше, в 1965 году он принял участие в международном конкурсе "Дружба", который проходил в шести социалистических странах, и завоевал первые места в Варшаве, Берлине и Будапеште. В 1966 году стал лауреатом Всесоюзного конкурса исполнителей советской песни, в 1968 году — лауреатом международного конкурса "Золотой Орфей".

В 1959-1962 годах Кобзон был солистом Всесоюзного радио, в 1962-1989 годах – солистом Москонцерта.

Иосиф Кобзон записал порядка трех тысяч песен. За время сценической жизни побывал с гастролями более чем в 100 странах мира.

Среди многочисленных альбомов Иосифа Кобзона – "Песня остается с человеком" (2001), "Поклонимся великим тем годам" (2002), "Мгновения" (2007), "Пока я помню, я живу" (2007), "Все повторяется" (2009) и другие.

Параллельно с сольной карьерой Кобзон в 1973 году окончил Государственный музыкально-педагогический институт им. Гнесиных, в 1975 году – Университет марксизма-ленинизма МГК КПСС.

Певец вел преподавательскую деятельность. В 1984 году Кобзон создал эстрадный факультет в Музыкально-педагогическом институте имени Гнесиных, с 1993 года — профессор Академии имени Гнесиных. Среди учеников — певицы Ирина Отиева, Валентина Легкоступова, Марина Хлебникова, Валерия.

В 1989 году — художественный руководитель концертно-зрелищной дирекции "Москва".

В 1989 году избран народным депутатом СССР.

С 1997 года Иосиф Кобзон избирается депутатом Государственной Думы РФ. Является первым заместителем председателя комитета по культуре Государственной Думы седьмого созыва.

Певец часто выступал в "горячих точках": в районе острова Даманский, в Чернобыле, в Грозном, в Каспийске. В 1988 году Иосиф Кобзон возглавил первый актерский десант в Армению после разрушительного землетрясения. С 1980 года певец девять раз выезжал с концертами к воинам-интернационалистам в Афганистан, за что был награжден пятью афганскими медалями и орденом Дружбы народов. Он принимал участие в ведении переговоров с террористами во время захвата заложников в культурном центре на Дубровке в Москве в 2002 году, в результате чего было освобождено пять заложников. В феврале 2016 года Кобзон выступал перед служащими ВКС РФ на авиабазе "Хмеймим" в Сирии.

РИА Новости | Перейти в фотобанк Депутат Государственной Думы РФ Иосиф Кобзон. Архивное фото

Творчество и деятельность Иосифа Кобзона отмечены многочисленными наградами. В 1987 году ему было присвоено звание народного артиста СССР. Он является лауреатом Государственной премии СССР (1984) и премии Ленинского комсомола (1976).

Кобзон награжден российскими орденами Мужества (2002), "За заслуги перед Отечеством" III (1997), II (2002) и I (2012) степеней.

В 2016 году за особые трудовые заслуги перед государством и народом ему было присвоено звание Героя Труда Российской Федерации.

Среди иностранных наград Кобзона – армянский орден Святого Месропа Маштоца (2004), азербайджанский орден Славы (2007), венгерский орден Заслуг (2007), казахский орден "Достык" II степени (2008), украинские ордена "За заслуги" III степени (2000), II степени (2002) и I степени (2012).

Он также является народным артистом Республики Калмыкия (2007), Республики Северная Осетия – Алания (2008), Республики Мордовия (2015).

В 1991 году ему было присвоено звание народный артист Украины, от которого певец отказался в 2014 году.

Иосиф Кобзон является почетным гражданином свыше двух десятков городов России и стран СНГ.

Иосиф Кобзон женат третьим браком. Первой его супругой была певица Вероника Круглова, второй – актриса Людмила Гурченко (1935-2011). С 1971 года Иосиф Кобзон женат на Нелли Кобзон. У супругов двое детей – сын Андрей и дочь Наталья.

Ранее сообщалось, что народный артист Российской Федерации Иосиф Кобзон дал концерт в Луганске.