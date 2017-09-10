Российский певец Лазарев намерен уйти со сцены

КИЕВ, 10 авг — РИА Новости Украина. Певец Сергей Лазарев намерен уйти со сцены после окончания своего нового концертного тура. Об этом он заявил журналистам на "Новой волне" в Сочи. Правда речь идет не о "пенсии", а скорее о "творческом отпуске", пояснил артист.

Двухгодичный перерыв в своей карьере намерен сделать популярный российский певец Сергей Лазарев. Об этом он сам рассказал изданию "Дни.ру" после своего выступления на "Новой волне" в Сочи.

Артист планирует на время оставить сцену для того, чтобы реализовать себя в других сферах. Сергей Лазарев хочет сменить эстрадную сцену на театральную, уделять больше времени актерской профессии.

Перерыв в карьере певца начнется после завершения приуроченного к 35-летию Лазарева гастрольного тура, начнется который весной следующего года. Сейчас певец находится в концертном туре The Best, который завершится к зиме.

"По завершению нового тура я намерен сделать продолжительную паузу и на два года оставить эстрадную сцену. Мне надо выдохнуть, подумать о реализации себя в других сферах. В частности, очень хочется заняться новыми театральными постановками, мне это интересно и близко", — приводит издание слова Сергея Лазарева.

Ранее сообщалось, что Лазарев напугал пользователей соцсети своей "улыбкой". На снимке, которое он опубликовал на странице в Instagram, его лицо искажено с помощью приложения Snapchat.