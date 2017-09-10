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    Культура

    Российский певец Лазарев намерен уйти со сцены

    (обновлено: )44
    Артист планирует на время оставить сцену для того, чтобы реализовать себя в других сферах. Сергей Лазарев хочет сменить эстрадную сцену на театральную, уделять больше времени актерской профессии.
    Певец Сергей Лазарев
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 10 авг — РИА Новости Украина. Певец Сергей Лазарев намерен уйти со сцены после окончания своего нового концертного тура. Об этом он заявил журналистам на "Новой волне" в Сочи. Правда речь идет не о "пенсии", а скорее о "творческом отпуске", пояснил артист.

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    Двухгодичный перерыв в своей карьере намерен сделать популярный российский певец Сергей Лазарев. Об этом он сам рассказал изданию "Дни.ру" после своего выступления на "Новой волне" в Сочи.

    Артист планирует на время оставить сцену для того, чтобы реализовать себя в других сферах. Сергей Лазарев хочет сменить эстрадную сцену на театральную, уделять больше времени актерской профессии.

    Перерыв в карьере певца начнется после завершения приуроченного к 35-летию Лазарева гастрольного тура, начнется который весной следующего года. Сейчас певец находится в концертном туре The Best, который завершится к зиме.

    "По завершению нового тура я намерен сделать продолжительную паузу и на два года оставить эстрадную сцену. Мне надо выдохнуть, подумать о реализации себя в других сферах. В частности, очень хочется заняться новыми театральными постановками, мне это интересно и близко", — приводит издание слова Сергея Лазарева. 

    Ранее сообщалось, что Лазарев напугал пользователей соцсети своей "улыбкой". На снимке, которое он опубликовал на странице в Instagram, его лицо искажено с помощью приложения Snapchat.

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