Фильм Гильермо дель Торо получил "Золотого льва" на фестивале в Венеции

КИЕВ, 9 сен — РИА Новости Украина. Лучшим фильмом 74-го Венецианского кинофестиваля стала фантастическая драма "Форма воды" (The Shape of Water) мексиканского режиссера Гильермо дель Торо, церемония вручения наград киносмотра велась на официальном сайте кинофестиваля.

"Золотого льва" режиссеру вручило в субботу жюри во главе с его председателем — американской актрисой Аннетт Бенинг.

"Форма воды", признанная критиками одной из самых удачных работ дель Торо ("Лабиринт фавна", "Тихоокеанский рубеж"), рассказывает историю любви гуманоида-амфибии и немой уборщицы, разворачивающуюся в стенах лаборатории во время холодной войны.

Гран-при жюри кинофестиваля удостоена израильская драма "Фокстрот" (Foxtrot) Самуэля Маоза. Маоз, завоевавший "Золотого льва" в 2009 году, на этот раз привез в Венецию трехактную военную и семейную драму о ближневосточном конфликте: в центре ее повествования – служба израильского солдата и боль его родителей, узнающих о его гибели.

"Серебряного льва" за лучшую режиссуру получил француз Ксавье Легран за "Опекунство" (Jusqu'à la garde). Фильм рассказывает о жизни мальчика, родители которого развелись после того, как мать обвинила отца в домашнем насилии. Сын становится заложником сложных отношений отца и матери.

Картина "Три билборда на границе Эббинга, Миссури" знаменитого драматурга Мартина Макдонаха, также известного фильмом "Залечь на дно в Брюгге", получила награду за лучший сценарий. По сюжету, главная героиня, блестяще сыгранная Фрэнсис Макдорманд, вступает в противостояние с полицией и властями городка, считая, что они недостаточно активно расследуют убийство ее дочери.

В номинации "Лучшая мужская роль" жюри отмечен Камель Эль Баша. Он получил "Кубок Вольпи" за работу в фильме "Оскорбление" (The Insult), рассказывающем о том, как банальная ссора на стройке может превратиться в конфликт между религиями. Лучшей актрисой признали Шарлотту Рэмплинг за картину "Ханна" (Hannah) о жене заключенного.

Жюри фестиваля также отметило классическую военную драму 1985 года "Иди и смотри" советского режиссера Элема Климова в номинации "Лучшая восстановленная картина".

Старейший в мире Венецианский кинофестиваль проходил с 30 августа по 9 сентября. Киносмотр проводится с 1932 года и считается одним из самых авторитетных в мире, а вручаемый на нем "Золотой лев" – наряду со статуэтками Берлинского и Каннского фестивалей – одной из самых престижных наград.

В разное время "Золотого льва" удостаивались такие знаковые для мирового кино картины, как "Расемон" Акиры Курасавы и "Красная пустыня" Микеланджело Антониони. Больше всего главных наград фестиваля — 14 — выиграли французские режиссёры. Среди советских и российских лауреатов – Андрей Тарковский ("Иваново детство", 1962 год), Никита Михалков ("Урга — территория любви", 1991), Андрей Звягинцев ("Возвращение", 2003) и Александр Сокуров ("Фауст", 2011).