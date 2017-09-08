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    Культура

    Рианна порадовала поклонников внушительным бюстом в откровенном топе

    (обновлено: )46602
    На презентацию своей линии косметики певица Рианна пришла в желтом ансамбле из коротенького топа без бюстгальтера и длинной шикарной юбке.
    instagram.com/rihannadaily/

    КИЕВ, 8 сен — РИА Новости Украина. На презентации своей линии косметики Fenty Beauty в Нью-Йорке американская певица Рианна порадовала поклонников внушительным бюстом в откровенном топе без бюстгальтера.

    Певица появилась с макияжем, сделанным Присциллой Отта исключительно с использованием средств новой марки. А на открытии певица сама показывала, как правильно наносить средства, делая макияж модели Леоми Андерсон, информирует lofficielrussia.ru.

    instagram.com/rihannadaily/

    В полночь по нью-йоркскому времени начался официальный старт продаж косметики. Чуть позже Рианна лично зашла в Sephora на Таймс Сквер, где и будет продаваться продукция марки.

    Напомним, в августе Рианна побывала на ежегодном фестивале Crop Over на своем родном Барбадосе.

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