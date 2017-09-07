Схватка проиграна. Появились результаты анализа ДНК Дали на отцовство

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КИЕВ, 7 сен — РИА Новости Украина. Анализ ДНК останков Сальвадора Дали показал, что знаменитый сюрреалист не является отцом испанки Пилар Абель, которая через суд добилась эксгумации тела и проведения экспертизы, сообщают СМИ.

"Последний виток удивительной саги жизни и смерти сюрреалиста стал темой газетных заголовков по всему миру", — пишет газета Guardian.

Абель, в Испании известная как предсказательница и гадалка, считала, что ее мать в середине 50-х, работая на семью Дали, на тот момент холостого, периодически жила в его доме и находилась с ним в тайной любовной связи, пишет, журнал Spiegel. Guardian напоминает, что эксгумации предшествовали еще две попытки определить отцовство — около 10 лет назад на экспертизу были взяты волосы и частички кожи с посмертной маски художника, однако результаты не позволяли сделать какие-либо выводы об отцовстве. В том же году была сделана вторая попытка: на этот раз материалы для экспертизы предоставил друг и биограф гения Роберт Дешарне.

По заявлениям Абель, она никогда не видела результатов, но Дешарне утверждает, что тест на отцовство Дали был отрицательным. СМИ подчеркивают, что, если бы третий тест оказался положительным, Абель могла бы претендовать на солидную часть наследства художника. По данным Bild, в 1989 — год смерти Дали — его состояние оценивалось в 136 миллионов долларов, с того момента сумма значительно выросла. В настоящее время все его наследство принадлежит государству и находится в распоряжении фонда великого мастера, отмечает таблоид. Однако, как пишет Independent, Адель утверждала, что руководствуется отнюдь не корыстными целями. "Я нахожусь в поисках себя, пытаюсь понять, кто я такая", — приводит ее слова газета. После объявления результатов теста, пишет Sun, Абель отказалась давать какие-либо комментарии до тех пор, пока ее адвокат не получит официальные результаты экспертизы.