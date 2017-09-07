Актер Дональд Сазерленд получит "Оскар" за заслуги в кино

TIZIANA FABI / AFP

КИЕВ, 7 сен — РИА Новости Украина. Американская киноакадемия объявила лауреатов почетной премии "Оскар" за выдающиеся заслуги в кинематографе. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Одним из лауреатов стал 82-летний актер Дональд Сазерленд. За свою карьеру он снялся более чем в 140 фильмах, среди которых — "Джонни взял ружье", "Военно-полевой госпиталь М.Э.Ш.", "Казанова Феллини", "Зверинец", "Ограбление по-итальянски", "Гордость и предубеждение" и франшиза "Голодные игры". При этом артист ни разу не был номинирован на "Оскар".

Почетная награда также присуждена режиссеру и сценаристу Чарльзу Бернетту ("Забойщик овец"), режиссеру Аньес Варде ("Без крыши, вне закона", "Счастье", "Клео от 5 до 7") и оператору Оуэну Ройзману (работал над такими лентами, как "Изгоняющий дьявола", "Тутси", "Телесеть" и "Французский связной").

Награды вручат победителям 11 ноября. Почетный "Оскар" ежегодно присуждается кинематографистам за яркий вклад в кинематографическое искусство и за выдающуюся службу киноакадемии. В 2016 году статуэтки удостоился, в частности, китайский и гонконгский актер Джеки Чан.