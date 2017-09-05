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    Культура

    Стало известно, что в новом фильме "бондианы" агент женится

    (обновлено: )15
    Дэниел Крэйг
    Associated Press Vianney Le Caer

    КИЕВ, 5 сен — РИА Новости Украина. В новом фильме про агента 007 Джеймс Бонд в исполнении Дэниела Крэйга женится, пишет Page Six со ссылкой на источники.

    "Бонд уходит из секретной службы, он влюблен и женится", – заявил один из источников. По его словам, жену агента 007 убьют, что вынудит главного героя вернуться к работе.

    Как утверждается, новая лента будет напоминать боевик "Заложница", где Лиам Нисон сыграл отставного агента ЦРУ.

    В последнем на данный момент фильме бондианы, "007: Спектр", возлюбленной Бонда была Мадлен Суонн (в исполнении Леа Сейду). Согласно имеющимся данным, в новой ленте пара будет состоять в браке.

    Пока неясно, переработают ли сценаристы сюжет после этой утечки. Картина должна выйти в прокат 8 ноября 2019 года.

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