Стало известно, что в новом фильме "бондианы" агент женится

КИЕВ, 5 сен — РИА Новости Украина. В новом фильме про агента 007 Джеймс Бонд в исполнении Дэниела Крэйга женится, пишет Page Six со ссылкой на источники.

"Бонд уходит из секретной службы, он влюблен и женится", – заявил один из источников. По его словам, жену агента 007 убьют, что вынудит главного героя вернуться к работе.

Как утверждается, новая лента будет напоминать боевик "Заложница", где Лиам Нисон сыграл отставного агента ЦРУ.

В последнем на данный момент фильме бондианы, "007: Спектр", возлюбленной Бонда была Мадлен Суонн (в исполнении Леа Сейду). Согласно имеющимся данным, в новой ленте пара будет состоять в браке.

Пока неясно, переработают ли сценаристы сюжет после этой утечки. Картина должна выйти в прокат 8 ноября 2019 года.