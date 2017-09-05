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    Культура

    Украинская "девушка Бонда" снялась топлес

    (обновлено: )86342
    Модель украинского происхождения Ольга Куриленко разместила в социальной сети снимок, на котором она прикрывает лишь нижнюю часть тела. Фотографию сделал Патрик ван Молдер.
    Актриса Ольга Куриленко
    RIA News Екатерина Чеснокова | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 5 сен — РИА Новости Украина. Голливудская актриса и модель украинского происхождения Ольга Куриленко разместила в социальной сети Instagram фото, на котором она запечатлена полуобнаженной.

    На снимке она прикрывает лишь нижнюю часть тела. 

    Куриленко сообщила, что его сделал фотограф Патрик ван Молдер (Patrice van Malder).

    Ольга Куриленко/Instagram
    Ольга Куриленко

    Ольга Куриленко родилась в 1979 году в Бердянске Запорожской области. Мать — белорусского происхождения, отец — украинец. Родители развелись вскоре после рождения дочери. Воспитывалась матерью и бабушкой. С 8 лет учила английский язык, с 7 лет — игре на фортепиано и ходила в балетную студию. Училась в школе № 16 города Бердянска. В возрасте 16 лет Ольга переехала работать в Париж и позднее подписала контракт с агентством Madison.

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    В январе 2008 года была выбрана на роль "девушки Джеймса Бонда" в очередном фильме сериала про агента 007.

    Аналогичные фотографии Куриленко постила и ранее

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