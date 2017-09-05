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    Культура

    Жена Боярского и шоумен Крылов попали в базу "Миротворца"

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    В базе "Миротворца" за посещение Крыма оказались актриса театра и кино Лариса Луппиан, российская певица Александра Воробьева, а также российский певец и известный шоумен Сергей Крылов.
    Лариса Лупиан и Михаил Боярский
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 5 сен — РИА Новости Украина. Супруга актера Михаила Боярского, советская и российская актриса театра и кино Лариса Луппиан попала в базу данных сайта "Миротворец" из-за посещения Крыма.

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    Отмечается, что в базу ее внесли из-за "сознательного нарушения государственной границы Украины".

    Кроме нее, в базе за посещение Крыма оказались советский и российский кинооператор Анатолий Мукасей, российская певица Александра Воробьева, российский певец и известный шоумен Сергей Крылов.

    Ранее стало известно, что известный советский и российский композитор Игорь Корнелюк, который является также исполнителем песни "Город, которого нет" из сериала "Бандитский Петербург", попал в базу сайта "Миротворец".

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