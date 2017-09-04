СМИ: Анджелина Джоли и Брэд Питт снова вместе

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КИЕВ, 4 сен — РИА Новости Украина. Актеры Брэд Питт и Анжелина Джоли, которые ранее собирались разводиться, снова вместе. Об этом сообщил биограф пары Ян Гальперин, сообщает издание Daily Mail.

По словам Гальперина, супруги встретились около семи недель назад в особняке в Беверли-Хиллз. "Брэд сделал первый шаг навстречу. Затем они бросились в объятия друг друга", — цитирует издание слова биографа. Он также добавил, что первая за десять месяцев встреча Питта и Джоли была организована их консультантом по бракоразводному процессу.

"Сейчас они настроены очень позитивно… Они все еще любят друг друга", — уверен Гальперин. По его словам, теперь актер может в любое время встречаться с детьми и намерен делать это чаще. Он добавил, что в ходе разговора актеров "было много слез", после чего они решили все начать сначала. Он назвал это "новым этапом в отношениях" голливудской четы.

Ранее журнал US Weekly со ссылкой на близкие к паре источники сообщил, что Брэд Питт и Анджелина Джоли, подавшие документы на развод в сентябре прошлого года, могут полностью возобновить отношения.

В конце сентября 2016 года стало известно, что Джоли подала документы на развод, объяснив свое решение "непримиримыми разногласиями между супругами". Также актриса попросила у суда оставить шестерых детей жить вместе с ней. Ранее СМИ сообщали, что Питт во время перелета в Лос-Анджелес вместе с детьми и супругой якобы "вышел из себя", проявив грубость как вербально, так и физически по отношению к своему несовершеннолетнему сыну Мэддоксу.