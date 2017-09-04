В Чехии прошел первый украинский фестиваль

КИЕВ, 4 сен — РИА Новости Украина. В Праге около тысячи человек собрались на первый украинский фестиваль, целью которого является популяризация украинской культуры в Чехии, сообщает "Радио Свобода".

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На фестивале, который отныне будет ежегодным, собрались в выставочном центре "Голешовице" преимущественно чешские украинцы, а также те, кто работает в Чехии.

"Чувствуешь, что ты не один в этой стране. Мы здесь в Чехии и проповедуем, и убеждаем, и рассказываем об Украине, и нас здесь много. Мы сплачиваемся", — сказала в своем выступлении руководитель Общества украинцев Чехии Мария Скиба.

Минутой молчания участники фестиваля помянули погибших на Донбассе украинских воинов.

Напомним, ранее украинцы разбили лагерь Kurenivka на фестивале Burning Man, который проходит в пустыне Блэк-Рок в штате Невада в США.