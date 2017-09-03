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    Культура

    Популярный советский актер и известный шоумен попали в базу "Миротворца"

    Тема:

    Свой-чужой. Культурная война в Украине (393)

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    Советский и российский актер Владимир Конкин, а также музыкант и шоумен Валдис Пельш занесены в базу "Миротворца" 2 сентября. В частности, на сайте указано, что Пельша занесли в список за "сознательное нарушение государственной границы Украины".
    Музыкант и телеведущий Валдис Пельш
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 3 сен — РИА Новости Украина. Советский и российский актер Владимир Конкин, а также музыкант и шоумен Валдис Пельш попали в базу данных скандально известного сайта "Миротворец" за поездки в Крым.

    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Владимир Конкин

    Они занесены в базу сайта 2 сентября. В частности, на сайте указано, что Пельша занесли в список за "сознательное нарушение государственной границы Украины", и что он "участник попыток легализации аннексии Крыма".

    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Телеведущий Валдис Пельш

    Помимо них в список внесены российские актеры Юрий Анпилогов и Елена Переслени — за поездки в Крым. В базу данных "Миротворца" попала также российская певица Юлия Беретта и барабанщица из ее группы Юлиана Нестерова "из-за сознательного нарушения границы Украины" — за поездку в июле на концерт в Луганск.

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    Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из самопровозглашенных ДНР и ЛНР и других граждан, которых называет "изменниками родины". Весной "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы.

    Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дунья Миятович назвала публикацию "тревожным шагом, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов". Действия владельцев сайта "Миротворец" раскритиковала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она назвала публикацию "прямым призывом к расправе над журналистами".

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