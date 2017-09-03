Популярный советский актер и известный шоумен попали в базу "Миротворца"

КИЕВ, 3 сен — РИА Новости Украина. Советский и российский актер Владимир Конкин, а также музыкант и шоумен Валдис Пельш попали в базу данных скандально известного сайта "Миротворец" за поездки в Крым.

Они занесены в базу сайта 2 сентября. В частности, на сайте указано, что Пельша занесли в список за "сознательное нарушение государственной границы Украины", и что он "участник попыток легализации аннексии Крыма".

Помимо них в список внесены российские актеры Юрий Анпилогов и Елена Переслени — за поездки в Крым. В базу данных "Миротворца" попала также российская певица Юлия Беретта и барабанщица из ее группы Юлиана Нестерова "из-за сознательного нарушения границы Украины" — за поездку в июле на концерт в Луганск.

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Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из самопровозглашенных ДНР и ЛНР и других граждан, которых называет "изменниками родины". Весной "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы.

Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дунья Миятович назвала публикацию "тревожным шагом, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов". Действия владельцев сайта "Миротворец" раскритиковала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она назвала публикацию "прямым призывом к расправе над журналистами".