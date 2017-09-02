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    АМКУ проверит нарушения при продаже билетов на Евровидение-2017

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    Последствия Евровидения. Украине грозит огромный штраф (133)

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    Как сообщила государственный уполномоченный Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) Агия Загребельская, расследуется включение в номинальную цену билета дополнительных средств.
    Финал Евровидения-2017
    УНИАН

    КИЕВ, 2 сен — РИА Новости Украина. Антимонопольный комитет расследует дело о нарушении антимонопольного законодательства фирмой, которая продавала билеты на песенный конкурс Евровидение. Об этом сообщила государственный уполномоченный Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) Агия Загребельская.

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    "Традиционно, Евровидение заканчивается, начинается анализ. По заявлению начали расследование относительно нарушения, по мнению заявителя, норм антимонопольного законодательства во время продажи билетов на песенный конкурс "Евровидение 2017: Гранд Финал" путем включения в номинальную цену билета дополнительных средств (сервисный сбор, дополнительные услуги)", — написала Загребельская в соцсети Facebook.

    Сообщается, что антимонопольный комитет действительно увидел признаки нарушения конкуренции, поэтому решил по этому поводу открыть дело.

    "В действиях ЧП "В Тикет" были выявлены признаки нарушения законодательства о защите экономической конкуренции в виде злоупотребления монопольным положением на рынке услуг по продаже билетов на песенный конкурс Евровидение-2017, которые привели или могут привести к ущемлению интересов потребителей, которые были бы невозможными в условиях значительной конкуренции на рынке. Председателем АМКУ было принято решение государственным уполномоченным по представлению об открытии дела назначить Марию Нижник", — написала Загребельская.

    Ранее сообщалось, что Киев намерен в суде добиваться возврата 15 миллионов евро финансовых гарантий, предоставленных страной на проведение песенного конкурса Евровидение-2017 в Киеве, – правительство страны одобрило закупку юридических услуг для представления интересов в судебных инстанциях.

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