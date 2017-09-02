АМКУ проверит нарушения при продаже билетов на Евровидение-2017

КИЕВ, 2 сен — РИА Новости Украина. Антимонопольный комитет расследует дело о нарушении антимонопольного законодательства фирмой, которая продавала билеты на песенный конкурс Евровидение. Об этом сообщила государственный уполномоченный Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) Агия Загребельская.

"Традиционно, Евровидение заканчивается, начинается анализ. По заявлению начали расследование относительно нарушения, по мнению заявителя, норм антимонопольного законодательства во время продажи билетов на песенный конкурс "Евровидение 2017: Гранд Финал" путем включения в номинальную цену билета дополнительных средств (сервисный сбор, дополнительные услуги)", — написала Загребельская в соцсети Facebook.

Сообщается, что антимонопольный комитет действительно увидел признаки нарушения конкуренции, поэтому решил по этому поводу открыть дело.

"В действиях ЧП "В Тикет" были выявлены признаки нарушения законодательства о защите экономической конкуренции в виде злоупотребления монопольным положением на рынке услуг по продаже билетов на песенный конкурс Евровидение-2017, которые привели или могут привести к ущемлению интересов потребителей, которые были бы невозможными в условиях значительной конкуренции на рынке. Председателем АМКУ было принято решение государственным уполномоченным по представлению об открытии дела назначить Марию Нижник", — написала Загребельская.

Ранее сообщалось, что Киев намерен в суде добиваться возврата 15 миллионов евро финансовых гарантий, предоставленных страной на проведение песенного конкурса Евровидение-2017 в Киеве, – правительство страны одобрило закупку юридических услуг для представления интересов в судебных инстанциях.