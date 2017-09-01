Мадонна переезжает жить в Португалию

КИЕВ, 1 сен — РИА Новости Украина. Поп-звезда Мадонна собирается переехать в Португалию из-за футбольной карьеры ее сына Дэвида Банды, пишет Daily Mail со ссылкой на AFP.

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Как выяснилось, певица хочет, чтобы 11-летний сын стал частью молодежной академии футбольного клуба "Бенфика".

Поданным местных СМИ, пока артистка живет в отеле Лиссабона,но уже имеет там недвижимость. Певица приобрела дом периода XIX века в селе Синтра, который находится в 30 километрах от столицы Португалии.

Стоимость такого особняка составляет 7,5 миллиона евро.

Как сообщалось ранее, в начале года Мадонна удочерила девочек-близняшек из восточноафриканской республики Малави.