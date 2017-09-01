Женщина из Обухова добилась отмены изучения русского языка в классе

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КИЕВ, 1 сен — РИА Новости Украина. Дарья Ярошенко из Обухова добилась того, чтобы в классе, где учится ее ребенок, прекратили изучать русский язык. Женщина добивалась этого решения в течение шести месяцев, пишет obukhiv.online.

"Моего ребенка заставляют учить русский язык. Обращались к директору школы, на родительском собрании при голосовании восемь родителей поддержали отмену русского языка. Однако дирекция школы игнорирует письменное обращение родителей, приводит отговорки и затягивает время, чтобы не выполнить просьбу родителей, которые являются участниками учебно-воспитательного процесса и имеют право выбирать учебный план своим детям. Я не против русского языка, у каждого свои причины изучать его. Но я против того, чтобы нам силой навязывали изучения языка, который не является государственным, не является международным языком", — написала женщина в своем Facebook.

Она обращалась не только к дирекции школы №5, но и в Министерство образования и науки Украины.

Министерство ответило женщине, что ее ребенок имеет право не изучать русский язык, но это следует согласовать с руководством школы.

В конце августа на родительском собрании директор отменила изучения русского языка в классе, где учится сын женщины.

Ранее сообщалось, треть украинцев (29,9%) поддерживают предоставление русскому языка статуса государственного — таковы результаты опроса, проведенного украинским фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива.