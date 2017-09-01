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    Культура

    Популярная украинская певица стала ведущей на российском ТВ

    Тема:

    Свой-чужой. Культурная война в Украине (391)

    (обновлено: )86771
    По информации Светланы Лободы в Instagram, в субботу в 21:00 на российском телеканале МУЗ-ТВ украинская певица LOBODA представит программу "10 Sexy".
    Певица Светлана Лобода. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 1 сен – РИА Новости Украина. Известная украинская певица LOBODA стала ведущей шоу на российском телеканале. Об этом стало известно из Instagram артистки. Премьера шоу на российском телевидении с участием Светланы Лободы в роли ведущей состоится 2 сентября.

    "Друзья, представляем вам новую звездную ведущую канала МУЗ-ТВ! В субботу, в 21:00 смотрите премьеру чарта "10 Sexy", который для вас представит LOBODA!", — говорится в соцсети певицы.

    lobodaofficial
    Скриншот Instagram Светланы Лободы

    Ранее сообщалось, что организаторы отменили концерт певицы Светланы Лободы (LOBODA), который был запланирован на День Одессы.

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