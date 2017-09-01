Популярная украинская певица стала ведущей на российском ТВ

КИЕВ, 1 сен – РИА Новости Украина. Известная украинская певица LOBODA стала ведущей шоу на российском телеканале. Об этом стало известно из Instagram артистки. Премьера шоу на российском телевидении с участием Светланы Лободы в роли ведущей состоится 2 сентября.

"Друзья, представляем вам новую звездную ведущую канала МУЗ-ТВ! В субботу, в 21:00 смотрите премьеру чарта "10 Sexy", который для вас представит LOBODA!", — говорится в соцсети певицы.

lobodaofficial Скриншот Instagram Светланы Лободы

Ранее сообщалось, что организаторы отменили концерт певицы Светланы Лободы (LOBODA), который был запланирован на День Одессы.