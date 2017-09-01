В РПЦ прокомментировали нападение на студию режиссера Учителя

КИЕВ, 1 сен — РИА Новости Украина. Нападение на студию российского кинорежиссера Алексея Учителя в Санкт-Петербурге является попыткой скомпрометировать дискуссию в связи с выходом фильма "Матильда", заявил в четверг зампредседателя синодального отдела по взаимоотношениям РПЦ с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

В ночь со среды на четверг студия Учителя в Санкт-Петербурге подверглась нападению неизвестных. Злоумышленники бросили в окна студии бутылки с зажигательной смесью, в результате чего возникло возгорание.

"Убежден, что подлинно верующие люди не могут иметь отношения к подобному деянию. С нашей стороны звучали неоднократные призывы к соблюдению законности и приличий в рамках выражения несогласия с выходом фильма, и те люди, которые относят себя к Русской православной церкви, не могли их не услышать", — сказал Кипшидзе, заявление которого приводит синодальный отдел.

По его мнению, те, "кто совершил это провокационное нападение, совершенно сознательно маргинализируют диалог между верующими и культурным сообществом".

В то же время Кипшидзе сообщил, что на имя патриарха Кирилла из самых разных регионов страны поступают обращения с выражением протеста против кинокартины Учителя. По данным синодального отдела, в настоящий момент общее количество подписей под обращениями — почти 55 тысяч.

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"Однако убежден, что никто из них не одобрит нападение на студию режиссера", — добавил Кипщидзе.

Напомним, ранее противники выхода скандального фильма "Матильда" вывешивали баннер "За веру, царя и отечество! Учитель, руки прочь от русского царя".